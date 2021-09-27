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Путин поручил развивать опыт создания на селе многофункциональных образовательных центров

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 декабря текущего года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и власти регионов должны проанализировать опыт создания в небольших населенных пунктах комплексных образовательных центров, включающих в себя школы, детсадовские группы и другие социальные объекты. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"Проанализировать опыт создания в сельской местности и малых городах многофункциональных образовательных центров, включающих в себя общеобразовательные организации, в том числе малокомплектные, с дошкольными группами, физкультурно-спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру, центр предоставления государственных услуг, библиотеку и иные социальные объекты, и представить предложения по их развитию", - говорится в поручении, которое дано Министерству просвещения РФ и властям регионов по итогам августовского заседания президиума Госсовета.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 декабря текущего года.

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