Путин считает необходимым организовать в регионах туристические маршруты для школьников

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым организовать в каждом регионе познавательные маршруты для туризма школьников.

В понедельник на сайте Кремля опубликован перечень поручений главы государства, в котором глава государства рекомендовал региональным властям "обеспечить поддержку школьного познавательного туризма". При этом Путин указал, что следует предусмотреть "формирование в каждом субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие".

Также, по мнению президента, необходимо обеспечить включение посещения таких маршрутов "в программы мероприятий, реализуемых организациями отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной деятельности, программы академического обмена между общеобразовательными организациями, а также в программы форумов, конгрессов и других мероприятий, организуемых для детей".

Доклады по выполнению данных пунктов глава государства ждет до 1 марта и до 1 сентября 2022 года.

Путин отвел срок до 1 июня 2022 года на то, чтобы Минпросвещения, Минобрнауки Общероссийская общественно-государственной детско-юношеская организация "Российское движение школьников" "приняли меры по обеспечению массового вовлечения обучающихся в общеобразовательных организациях в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций и высокотехнологичных компаний".

Защита животных

Отдельно президент выделил тему защиты животных. До 30 ноября 2021 года правительство должно представить главе государства "предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "интернет".

Данный вопрос обсуждался на встрече Путина с воспитанниками детского центра "Океан" 1 сентября. Тогда 14-летняя Аиша Садриева из Нижегородской области предложила создать всероссийскую карту приютов для животных. По ее мнению, проектом должны заниматься именно дети. Президент положительно оценил эту идею, заметив, что надо посмотреть на приюты для бездомных животных, посмотреть, как они организованы, объединять информацию в виртуальном пространстве, обмениваться информацией, опытом и совершенствовать практику и нормативную базу.