Эксперты: в России нужна программа обучения работе с инвалидами в учреждениях культуры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам учреждений культуры в РФ необходима специальная программа подготовки к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ее реализация позволит повысить для инвалидов доступность услуг, предоставляемых культурными учреждениями, считают участники круглого стола, посвященного внесению изменений в законодательство РФ, направленных на предоставление инвалидам льгот при посещении федеральных государственных организаций культуры.

"Необходима, кроме создания доступной среды физической, архитектурной, подготовка специалистов [учреждений культуры] по предоставлению услуг, чтоб они знали специфику людей с нарушениями зрения, людей с нарушениями слуха, колясочников и нарушениями опорно-двигательного аппарата. <...> Может быть, разработать программу, онлайн-обучение для сотрудников [учреждений культуры], чтобы <...> были сертифицированные лекторы и, соответственно, с нормальными удостоверениями", - сказала председатель Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг" Анна Хрястунова в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ.

Предполагается, что к этому обучению могут быть привлечены региональные общественные организации инвалидов.

Как отметил директор государственного музея - культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского Игорь Думенко, уровень знаний и компетенций работников должен соответствовать степени их взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. "Есть ситуативное взаимодействие человека, то есть, кассир, администратор, смотритель. Здесь важно <...> выстроить позитивную коммуникацию. Дальше уровень подготовки - это те специалисты, менеджеры, начальники структурных подразделений, которые занимаются организацией и созданием мероприятий для людей с инвалидностью. Самый глубокий уровень подготовки - где необходимы высокие компетенции, допустим, тифлокомментатор тот же самый - переводчик русского жестового языка. Это подготовка достаточно серьезная", - добавил он.

В свою очередь, по словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, с этого года в рамках нацпроекта "Культура" по всей стране внедряются программы повышения квалификации сотрудников, в том числе обучение работе с инвалидами. Со следующего года к обучению будут привлечены сотрудники учреждений культуры, которые должны уметь взаимодействовать с разными категориями людей с ограниченными возможностями здоровья, считает она.

В середине июня Министерство культуры РФ разместило для общественного обсуждения законопроект, закрепляющий льготы для инвалидов при посещении федеральных учреждений культуры. Законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 3 декабря 2020 года. Изменения предполагается внести в закон "Основы законодательства РФ о культуре".