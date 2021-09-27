Глава Северной Осетии поручил сделать музеи региона бесплатными для школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил региональному Минкультуры сделать музеи бесплатными для посещения школьников. Об этом сообщается в понедельник на официальном портале главы и правительства республики.

"Школьники Северной Осетии должны посещать музеи республики бесплатно. Такое поручение Министерству культуры и Министерству образования и науки дал Глава РСО-Алания Сергей Меняйло на Аппаратном совещании, которое состоялось 27 сентября", - говорится в сообщении.

Под категорию детей, бесплатно посещающих музеи, попадут все обучающиеся: до 14 лет побывать на объектах культуры смогут автоматически все школьники, с 14 лет - те, кто оформил "Пушкинскую карту".

"Совместно с Министерством культуры республики мы разработали план мероприятий по увеличению доступности социокультурных объектов. Необходимость интегрировать музеи в систему образования назрела давно. Наши школьники должны максимально использовать ресурсы республики для получения качественного образования, тем более что Северная Осетия славится своей культурой. Мы благодарны главе нашей республики, который поддержал данный проект и поручил сделать музеи бесплатными для посещения школьников", - приводятся на сайте слова врио министра образования и науки региона Эллы Алибековой.

Как сообщила врио министра образования и науки республики, благодаря новым мерам поддержки количество школьников, посещающих музеи, должно значительно увеличиться. По ее мнению, теперь станет возможным проводить в выставочных залах занятия, согласно школьной программе, а уроки будут строиться с использованием музейных коллекций.

В проекте примут участие все музейные площадки республики. Как ожидается, бесплатный доступ к музеям будет способствовать культурному просвещению школьников, приобщению к национальным и мировым ценностям, расширению кругозора и пополнению знаний.