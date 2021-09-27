Мишустин поздравил работников и ветеранов атомного комплекса с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Атомная промышленность в России является локомотивом для многих отраслей, а госкорпорация "Росатом" уделяет большое внимание инновационному развитию и ликвидации экологических проблем. Это отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работникам и ветеранам атомного комплекса по случаю отмечаемого 28 сентября их профессионального праздника.

Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Росатома.

Мишустин назвал историю отечественной атомной промышленности "историей великих открытий выдающихся ученых" и самоотверженного труда людей, которые реализовывали знаменитый атомный проект, строили мощные атомные электростанции и ледоколы, обеспечивали обороноспособность государства.

"И сегодня атомный комплекс играет важную роль в национальной экономике, является локомотивом для многих отраслей. Инновационные разработки атомщиков находят свое применение в медицине, промышленности, биологии, оборонно-промышленном комплексе", - отметил премьер. Он добавил, что благодаря атомщикам развиваются отечественная наука и технологии и реализуются масштабные проекты.

"Важно, что Росатом уделяет большое внимание инновационному развитию. Ведет активную деятельность по созданию Национального центра физики и математики. Особенно хочется отметить большую работу государственной корпорации по ликвидации экологических проблем", - подчеркнул Мишустин.

День работника атомной промышленности ежегодно отмечается в России 28 сентября. В эту дату в 1942 году было подписано секретное распоряжение Государственного комитета обороны (ГКО) СССР, которое предписывало возобновить работы по исследованию использования атомной энергии путем расщепления ядра урана.