Два альпиниста развернули французский триколор на затянутой тканью Триумфальной арке

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Два альпиниста развернули французский флаг на Триумфальной арке в Париже в знак протеста против инсталляции, задевающей, по их мнению, патриотические чувства французов.

"Слава солдатам, погибшим за родину", - написали участники акции на триколоре. "Своей акцией мы хотели прекратить надругательство над историческим монументом и памятью солдат", - сообщили они в размещенной в понедельник в соцсетях видеозаписи.

16 сентября Триумфальная арка в Париже была обернута в серебристую материю по проекту американского художника Христо (Христо Явашев, 1935-2020). Идея завернуть в материю одну из главных достопримечательностей Парижа пришла художнику Христо еще в середине прошлого века. Вместе с супругой они с 1962 года создавали проект инсталляции. Из-за пандемии его реализацию пришлось отложить, сам художник не увидел свое творение - он умер в 2020 году, а его супруга - в 2009-м. Это не первый их подобный проект в Париже: в 1985 году они обернули золотистой тканью Пон-Неф - старейший мост через Сену во французской столице.

Под сводами Триумфальной арки находится могила Неизвестного Солдата и горит Вечный огонь в память о всех солдатах, погибших за Францию.