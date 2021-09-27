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Глава Чечни Рамзан Кадыров вакцинировался от гриппа

Вместе с ним вакцинацию прошли пресс-секретарь и помощник главы республики

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров привился поливалентной вакциной от четырех вариантов гриппа и призвал жителей республики следовать его примеру, чтобы защитить свое здоровье в осенний период.

"Профилактика ОРВИ, гриппа и других заболеваний дыхательной системы обретает особую актуальность в осенний период. Во время пандемии коронавируса меры предосторожности обретают особую значимость. Поэтому я решил продолжить свою ежегодную практику и привиться поливалентной вакциной от четырех вариантов гриппа. Она содержит в себе более одного типа антигена, что позволяет обеспечить комплексную иммунную защиту от самых распространенных видов этого заболевания", - написал Кадыров в понедельник на своей официальной странице "ВКонтакте".

Он уточнил, что вместе с ним вакцинацию прошли пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов и помощник главы республики Умар Даудов.

"Друзья, я призываю всех вас последовать примеру, пройти вакцинацию от гриппа и воспользоваться возможностью защитить свое здоровье <…>. По научным данным, привитые от гриппа люди легче переносят коронавирусную инфекцию. Берегите себя и своих близких", - добавил Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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