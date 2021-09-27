Итальянский посол в России вручил орден Звезды Италии Ивете и Тамазу Манашеровым

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент и вице-президент группы компаний "Юнидент", основатели фонда U-Art, коллекционеры и меценаты Тамаз Манашеров и Ивета Манашерова награждены орденом Звезды Италии степени "Кавалер". Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник в Посольстве Италии.

"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения орденом звезды Италии степени "Кавалера" Иветы Акопян-Манашеровой и Тамаза Манашерова. Я очень рад, что президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла по моему предложению принял решение отметить большой вклад Иветы Акопян Манашеровой и Тамаза Манашерова в продвижение итальянской культуры в России и в укрепление связей между нашими странами в области искусства", - сказал посол Италии в России Паскуале Терраччано в своей вступительной речи.

Дипломат подчеркнул, что благодаря фонду U-art в Москве была проведена выставка Лучо Фонтаны и множество других крупных культурных событий. Отдельно он выделил деятельность фонда в области продвижения итальянской музыки посредством Международного фестиваля классической музыки Vivacello и фестиваля камерной музыки Vivarte.

Посол также отметил вклад награждаемых в торгово-экономические связи России и Италии. "На данный момент группа "Юнидент" представляет наиболее широкий спектр итальянский компаний на российском рынке, и за годы своей деятельности господин Манашеров дал возможность итальянским поставщикам достичь огромных продаж на российском рынке и способствовал продвижению итальянской стоматологической индустрии в России", - указал он.

"Сегодня мне приятно наградить не просто двух выдающихся деятелей мира бизнеса России, но и больших друзей Италии. Их деятельность очень хорошо отражает те связи, которые существуют между нашими странами - как торговые, так и культурные, которые можно назвать уникальными", - заключил Терраччано.