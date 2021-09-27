Адыгея направит 1,4 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

МАЙКОП, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют направить на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года 1,4 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики по итогам заседания кабмина региона, которое провел премьер-министр республики Геннадий Митрофанов.

"В рамках региональной программы планируется строительство 14 объектов здравоохранения взамен существующих и капитальный ремонт 10 объектов. Также будут приобретаться медоборудование и транспорт. Общий объем выделяемых средств до 2025 года составит 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется строительство детского амбулаторного отделения Гиагинской ЦРБ, фельдшерско-акушерского пункта в селе Еленовском, врачебной амбулатории в ауле Блечепсин, поликлинического отделения микрорайона "Восход" Майкопской городской поликлиники. Капитальный ремонт осуществляется в хирургическом корпусе Красногвардейской центральной районной больницы и поликлиническом подразделении Шовгеновской ЦРБ. Также приобрели 14 единиц медико-санитарного транспорта, еще два автомобиля закупят за счет экономии средств. Продолжается замена и дооснащение медицинского оборудования для первичного звена на сумму свыше 30 млн рублей, уточнили в пресс-службе главы региона.

Руководству муниципалитетов поручили держать возведение социально значимых объектов на личном контроле, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что для Адыгеи в 2021 году поддержку из федерального бюджета на здравоохранение увеличили почти на треть - до 413,5 млн рублей. Из них более 254,2 млн рублей выделили в виде субсидий на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.