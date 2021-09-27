Портрет князя Лобанова-Ростовского передали в дар посольству России во Франции

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Портрет князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского, одного из авторов и подписантов Тильзитского мира (1807) с Францией, передан в дар посольству России в Париже его потомком, князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским. Картина была размещена в одном из залов резиденции российского посла на улице Гренель.

"Он [Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский] внес очень серьезный вклад в российско-французские отношения, был одним из авторов Тильзитского мира, за что получил прозвище "князь мира" и получил орден Александра Невского, - отметил посол России во Франции Алексей Мешков. - Он прошел выдающийся путь: был и военным, и министром юстиции, и членом Государственного совета, то есть оставил глубокий след в истории России в конце XVIII - начале XIX века".

"Следует помнить еще и о том, что Дмитрий Иванович принимал непосредственное участие в освобождении Крыма, поэтому термин "Крым наш" - он еще с тех времен", - с иронией отметил российский посол.

По словам Мешкова, нынешняя церемония должна была состояться еще полтора года назад, однако постоянно переносилась из-за сложной ситуации с коронавирусом. Он выразил особую благодарность князю Никите Лобанову-Ростовскому: это уже третий портрет из его коллекции, который он передает в дар российской дипмиссии. В частности, на первом этаже резиденции посла у главного входа висит подаренный им портрет императора Александра II.

"Для меня этот портрет символизирует дружбу между французами и русскими, которые были врагами", - сказал князь Никита Лобанов-Ростовский. Потомок российского военачальника рассказал, что на переговорах с Наполеоном в пользу князя сыграл его небольшой рост и не самая привлекательная внешность, которая сочеталась с недюжинным умом.

"Наполеон не чувствовал с ним никакого неудобства, и в итоге они составили мирный договор, по итогам которого Россия, проиграв войну, не потеряла ничего ни территориально, ни финансово. Наполеон ему, противнику, тоже дал тогда высшую награду - орден Почетного легиона, - рассказал князь. - И вот эту дружбу между французскими и русскими было бы удобно показывать французским гостям, которые здесь будут".

Князь мира

Дмитрий Лобанов-Ростовский (1758-1838) происходил из старого княжеского рода и основная карьера его была связана с военным делом. Участвовал в крымской кампании, отличился при взятии Очакова и Измаила в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов, а также во время боевых действий в Польше (1792-1794). К 1797 году был назначен военным губернатором Архангельска и возглавлял полк своего имени. В том же году он покинул военную службу, однако вернулся к ней в 1806 году.

Вместе с князем Александром Куракиным вел переговоры с императором Наполеоном и маршалом Бертье о мире после разгрома русской армии при Фридланде (1807) во время Войны четвертой коалиции (1806-1807). После подписания Тильзитского мирного договора получил прозвище "князь мира".

После Отечественной войны 1812 года входил в состав Государственного совета, занимал должность министра юстиции.