Мэрия Владивостока обратилась в Роспатент за отменой регистрации бренда "День тигра"

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Администрация Владивостока подала обращение в Роспатент с просьбой признать незаконной регистрацию товарного знака "День тигра", сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии во вторник.

День тигра - российский праздник, широко отмечаемый во Владивостоке с 2000 года. Цель мероприятий - привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы. В мае 2021 года фонд "Феникс" получил исключительное право на товарный знак "День тигра". Теперь все организации, которые хотят провести этот праздник, обязаны заключать соглашение на использование товарного знака.

"Пока идет процедура решения этого вопроса в досудебном порядке - администрация Владивостока направила обращение в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании данной регистрации незаконной. В случае принятия Роспатентом отрицательного решения будет подано заявление в суд по интеллектуальным правам об обязании Роспатента аннулировать зарегистрированный товарный знак "День тигра" на правообладателя Фонд "Коллективная программа по сохранению биологического разнообразия "Феникс", - сообщили в пресс-службе.

Ранее мэрия уже заявляла, что готова отстаивать "День тигра" в суде. На своем официальном сайте фонд "Феникс" поясняет, что идею "Дня тигра" в 1995 году предложил краевед и эколог Владимир Тройнин, а инициатором проведения праздника в 2000 году выступил именно фонд "Феникс". Как сообщил ТАСС глава фонда Сергей Березнюк, фонд воспользовался своим юридическим и моральным правом, чтобы "защитить изначальную идею Владимира Тройнина, который хотел сделать его светлым семейным праздником".

Как пояснил ТАСС руководитель юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан, пока регистрация не отменена, правообладатель товарного знака имеет исключительные права на него. Это значит, что без согласования с владельцем товарного знака невозможно использование в данном случае названия "День тигра". Если правообладатель узнает, что кто-то использует его без согласования, то у собственника есть право обратиться в суд и взыскать компенсацию о неправоверном использовании товарного знака и нарушении авторского права.

"Учитывая немногочисленную практику, которая есть в России по подобным делам, на мой взгляд, администрации могут позволить использовать данный товарный знак, но правообладателем, вероятно, останется все равно фонд", - сказал Качан в беседе с ТАСС.