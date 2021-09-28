В новосибирском аэропорту из-за тумана направили на запасные аэродромы четыре рейса

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Четыре самолета, летевших в Новосибирск утром во вторник, были переправлены на запасные аэродромы из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Из-за тумана на запасные аэродромы ушли четыре рейса", - сообщила собеседница агентства.

Среди данных рейсов самолет из Петербурга, Антальи и два из Сочи. Три самолета приземлились в аэропорту Барнаула, еще один в Красноярске. Задержек на вылет из новосибирского аэропорта нет.

Второй день подряд из-за утреннего тумана не может принимать рейсы по расписанию и аэропорт Кемерова. Утром во вторник в общей сложности задержано шесть рейсов авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот" и S7 из трех аэропортов Москвы и в обратном направлении.

"Никто не сел из-за метеоусловий, три рейса из Москвы ушли в Барнаул", - сказали ТАСС в справочной аэропорта Кемерова, отметив, что причиной стал туман.

По данным онлайн-табло, задержка рейсов может составить от полутора часов.