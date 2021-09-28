Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Городские фонтаны в Москве проработают до 1 октября, после чего начнется подготовка к их консервации, сообщила во вторник пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября. После того, как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", - приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Он сказал, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. В течение зимы объекты будут готовить к новому сезону.

Бирюков отметил, что сейчас в Москве около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.