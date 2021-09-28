Воронежская область получила с начала пандемии более 1 млн доз вакцины от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Медики Воронежской области получили более 1 млн доз вакцины против коронавируса для вакцинации жителей региона, сообщил во вторник губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

"Воронежская область получила уже больше 1 млн доз вакцины против коронавируса - 1 069 725 комплектов. При этом вакцинацию прошли 720 102 жителя региона, из которых двукратно - 682 229 человек. Таким образом, у нас есть достаточный запас прочности, возможность выбора, а поставки вакцин обязательно продолжатся. Например, только "Спутника Лайт" есть более 54 тыс. доз", - сообщил он.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 131 638 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 109 856 человек, 5 702 больных умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового скопления людей. Все массовые мероприятия отменены.