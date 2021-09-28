Вакцинацию от коронавируса детей и основной части населения Филиппин начнут в октябре

БАНГКОК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Филиппин планируют в октябре начать прививать против коронавируса основную часть населения страны, а также детей. Об этом во вторник сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента республики Гарри Роке.

По его словам, филиппинский лидер Родриго Дутерте одобрил вакцинацию основной части населения страны по рекомендации официального представителя государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвеса. "Мы начнем вакцинацию основной части населения в октябре", - отметил Роке, не уточнив конкретную дату.

В настоящее время программа иммунизации охватывает пять приоритетных групп, среди которых медицинский персонал, пожилые лица, работники жизненно важных сфер услуг, малоимущие слои населения, а также люди с различными заболеваниями, представляющими риски для здоровья. Пресс-секретарь подчеркнул, что у них останется приоритет в пунктах вакцинации.

Власти рекомендовали родителям внести своих детей в список для предстоящей иммунизации. "Мы также начнем вакцинацию нашей молодежи, - продолжил Роке. - Мы ожидаем старта вакцинации также в октябре". Он заверил, что правительство обладает достаточным запасом доз вакцины, при этом не уточнив, какой препарат власти намерены использовать для иммунизации детей, а также их возрастную группу.

По состоянию на 27 сентября на Филиппинах использовали более 44,3 млн доз вакцин против коронавируса от различных производителей. Полную иммунизацию прошли 20,5 млн человек, по одной дозе препарата получили 23,7 млн человек. Правительство страны рассчитывает до конца года привить 77,1 млн человек.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,5 млн, вылечились более 2,31 млн человек, умерли 37,9 тыс. пациентов.