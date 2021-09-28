В Новосибирске провели первую в РФ операцию на сердце пациенту с аномалией артерий

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске выполнили уникальную хирургическую операцию по лечению гипертрофической кардиомиопатии (заболевание мышечной ткани сердца) у 44-летнего пациента с врожденной аномалией коронарных артерий. Операция стала первой в отечественной медицинской практике, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В ходе одного вмешательства хирурги выполнили операцию, направленную на уменьшение толщины гипертрофированной межжелудочковой перегородки (расширенную миоэктомию), и коррекцию аномального развития коронарных артерий, <...> а также хирургическое лечение сопутствующей фибрилляции предсердий", - приводит пресс-служба слова директора института патологии кровообращения НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева.

В мировой практике хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии с одномоментной коррекцией мышечного мостика ранее проводили лишь в Клинике Мэйо (Рочестер, США). Как отметили в пресс-службе, такая операция стала первой в России.

Как уточнили в пресс-службе, пациента госпитализировали в медучреждение для хирургического вмешательства из-за генетически обусловленного заболевания миокарда - гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, когда разрастается сердечная мышца, что препятствует току крови. У пациента заболевание сопровождалось одышкой, быстрой утомляемостью, эпизодами учащенного сердцебиения. Без своевременного хирургического лечения это заболевание может привести к внезапной сердечной смерти.