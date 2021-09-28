Прокуратура оспорила сделку о продаже участков в нацпарке "Бикин" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Прокуратура в Приморье оспорила сделку, в результате которой из федеральной собственности были изъяты земли национального парка "Бикин", сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры края.

Прокуратура Пожарского района организовала проверку соблюдения земельного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях. Она показала, что в нарушение положений действующего законодательства администрацией Пожарского района заключены договоры на приобретение лицом в собственность за плату земель, входящих в состав национального парка "Бикин".

"Земельный кодекс РФ и закон "Об особо охраняемых природных территориях" не предусматривают изъятие земель национальных парков из федеральной собственности. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с требованием о признании недействительными договоров купли-продажи данных земельных участков, прекращении права собственности, возложении обязанности вернуть земельные участки", - говорится в сообщении.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение, уточняется в сообщении.

Ранее в пресс-службе нацпарка ТАСС сообщили, что в частную собственность по договорам купли-продажи были переданы два земельных участка общей площадью более 60 тыс. кв. м, которые ранее были включены в состав "Бикина". Участки находятся в верхнем течении реки Бикин в центре нацпарка.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, является правым притоком Уссури. На ее берегах расположен последний в Приморье крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Долина реки Бикин находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк создан здесь в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания амурского тигра. В число задач этой охраняемой территории федерального значения входит сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.