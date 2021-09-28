Почти 50 классов в школах Владикавказа перевели на дистант из-за случаев ковида

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Дистанционное обучение ввели в 49 классах Владикавказа из-за подтвержденного диагноза COVID-19 у 36 школьников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"В 12 владикавказских школах на дистанционное обучение переведены 49 классов, то есть 1 241 ребенок. При этом подтвержденный диагноз COVID-19 у 36 школьников. Также на карантин закрыты три группы в детских садах. Диагноз COVID-19 подтвержден у трех дошкольников", - отметили в пресс-службе.

Классы переводятся на дистанционное обучение по рекомендации Роспотребнадзора в целях минимизации рисков распространения COVID-19 и гриппа.

По данным портала стопкоронавирус.рф, всего в республике зафиксировано более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 614 человек. Выздоровели за все время более 20 тыс. человек.