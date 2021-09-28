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Гендиректор "Инвестстроя" в Крыму ушел в отставку на фоне скандала о мошенничестве

Причины отставки не называются

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкомпании "Инвестстрой РК" Алексей Титов покинул свой пост, сообщили во вторник в Telegram-канале Министерства строительства и архитектуры Крыма.

"Сегодня покинул свой пост генеральный директор ГКУ РК "Инвестстрой РК" Алексей Титов", - говорится в сообщении. Причины отставки не называются.

Это уже четвертая отставка чиновников в Крыму за последние две недели. Ранее в отставку подали зампред Совета министров Крыма Евгений Кабанов, министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов и министр транспорта Евгений Исаков.

Кабанова и Храмова арестовали 24 сентября по делу о хищении более 57 млн рублей при строительстве объекта водоснабжения Симферополя. До данным местных СМИ, заказчиком выступало учреждение, которым руководил Титов.

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