МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Балтийский порт Приморск закрыт из-за сильного тумана, движение судов полностью остановлено, но налив нефти продолжается. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Приморск с 08:00 закрыт из-за сильного тумана, налив продолжается, но движение судов полностью остановлено", - сказал он.

Кроме того, в Новороссийске вчера в 17:50 вновь объявлено штормовое предупреждение, отметил Демин. Стоявший на причале 1а танкер был догружен и ушел в 00:06. Решение о швартовке и дальнейшем наливе текущей позиции (28-29 сентября, suezmax) будет принимать лоцман исходя из фактической погоды. К вечеру прогнозируется усиление шторма, последняя позиция месяца (29-30 сентября, aframax) может стать переходной. "По отгрузке ДТ5 позиция 27-28 сентября пока недогружена", - отметил он.

В Усть-Луге подошел опаздывающий танкер (27-28 сентября, aframax), в 13:00 планируется начать его налив, сообщил он. В порту Козьмино отгрузка идет по графику, опаздывающих танкеров нет.

Прием в систему и поставки на НПЗ осуществляются по плану, без существенных отклонений, добавил Демин.