Отопление в Северной Осетии дадут раньше срока из-за похолодания

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился начать отопительный сезон более чем на две недели раньше положенных сроков. Об этом он написал на своей странице в Instagram во вторник.

"Отопление во Владикавказе дадут в ближайшие дни - соответствующее распоряжение уже подписано", - говорится в сообщении.

По информации Меняйло, с просьбой включить отопление к нему обратились жители республики в социальной сети.

В Северной Осетии тепло в дома планировалось подавать с 15 октября. Однако в вечернее время температура воздуха опускается до пяти-восьми градусов.