Коэффициент распространения коронавируса в РФ опустился до 1,08

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Подмосковье показатель, напротив, повысился и достиг 1,27, в Москве и Санкт-Петербурге снизился и составил соответственно 1,22 и 1,14. В Нижегородской и Воронежской областях индикатор равен 1,08, в Самарской области - 1,07, в Ростовской и Свердловской - 1,02, в Иркутской - ровно 1.

Красноярский край остался единственным из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся, где коэффициент оказался ниже единицы. Там он, как и в понедельник, равен 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.