На лечение больных ковидом в стационарах РФ в 2021 году потратили почти 300 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 300 млрд рублей было потрачено на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стационарах РФ за семь месяцев этого года, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня - за 7 месяцев [этого года] - почти 300 млрд рублей система обязательного медицинского страхования (ОМС) потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах. Если смотреть на общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения", - сказал он на II Форуме пациентоориентированных инноваций "Пациентское сообщество за новую медицину".

Мурашко также напомнил, что после перенесенного ковида в течение полугода сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью человека. Однако для минимизации рисков сегодня для таких пациентов в России существует углубленная диспансеризация.

"Если мы год назад говорили, что у нас нет ресурса лекарственного для того, чтобы профилактировать тяжелую заболеваемость и смертность, то сегодня у нас этот ресурс, именно в виде лекарственного препарата, вакцины, он есть. Но нет приверженности, следования четким принципам профилактики среди пациентского сообщества, среди населения РФ. Это, конечно, не относится ко всем, это определенная группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 464 708 случаев заражения, выздоровели 6 635 485 человек, умер 205 531. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.