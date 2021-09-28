В МЧС предупредили о тумане в Подмосковье с вечера 28 сентября с видимостью до 500 м

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 100-500 м с вечера вторника до утра среды. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 21:00 28 сентября до 09:00 29 сентября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также, находясь за рулем, стоит включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. "Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения", - подчеркнули в главке.