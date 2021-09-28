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Москва заключила первое концессионное соглашение в сфере образования

Проект предполагает создание инновационной общеобразовательной школы, которая сможет принимать одновременно 825 учеников и позволит создать не менее 150 рабочих мест

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва подписала с инвестором первое концессионное соглашение о строительстве на территории инновационного центра "Сколково" школы на 825 мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект предполагает создание инновационной общеобразовательной школы, которая сможет принимать одновременно 825 учеников и позволит создать не менее 150 рабочих мест. Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объем частных инвестиций составит не менее 2 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По условиям соглашения, инвестор спроектирует и построит школу, оснастит ее оборудованием, а также будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание объекта в течение всего срока действия договора. В июле 2021 года на сайте torgi.gov.ru был опубликован концессионный проект о создании в Москве инновационной школы на 825 мест. В течение 45 дней потенциальные инвесторы могли изучить материалы и побороться за право его реализации на торгах. По истечении срока альтернативных заявок получено не было, и правительство Москвы приняло решение о заключении концессионного соглашения с инициатором проекта - АНО "Центр развития результативного образования".

"Для строительства инвестору будет предоставлен в аренду земельный участок на территории Инновационного центра "Сколково". Общая площадь школьных помещений составит порядка 13 тыс. кв. метров. Школа станет важной частью инфраструктуры Западного административного округа столицы", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Проект школы

В настоящее время инвестор начинает разработку архитектурного проекта учебного комплекса, который станет полноценным участником инфраструктуры инновационного центра "Сколково".

"Более 10 лет мы успешно реализуем программы в сфере среднего профессионального образования (СПО) и ранней профориентации детей и подростков, основанные на практико-ориентированном подходе в обучении. К созданию нового образовательного проекта мы пришли, имея опыт и четкое понимание, что готовить успешных востребованных специалистов необходимо начинать с раннего возраста. Не случайно площадкой для создания школы стал инновационный центр "Сколково", что позволит школьникам участвовать в реальных проектах и проходить практику в крупнейших корпорациях и научно-исследовательских центрах, расположенных на его территории", - подчеркнул учредитель АНО "Центр развития результативного образования", предприниматель Андрей Комаров.

Инновационная школа станет первым концессионным проектом Москвы в сфере образования. До этого столица заключала концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте, сфере социального обслуживания населения и ЖКХ.

Концессии позволяют в равной степени учитывать интересы города и бизнеса, поэтому механизм пользуется популярностью у инвесторов. Соглашение по созданию инновационной школы - уже третья концессия, заключенная в столице с начала года. Кроме нее уже подписаны соглашения по возведению и эксплуатации заводов по утилизации осадка сточных вод и созданию геронтологического центра - инвестиции в эти проекты составляют 27,4 млрд рублей. Общий объем вложений по шести московским концессиям на сегодняшний день превышает 91 млрд рублей.

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