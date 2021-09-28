Порядок экспертизы школьных олимпиад планируется утвердить до 1 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новый порядок проведения экспертизы школьных олимпиад планируется утвердить до 1 ноября, сообщила во вторник директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова.

Соответствующий приказ Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ будет представлен до 1 октября. "Сегодня совместно с коллегами из Минобрнауки мы приступили [к этой работе], и у нас уже в активной фазе подготовка приказа совместного об утверждении нового порядка проведения экспертизы мероприятий. Он разработан совместно с учетом всех предложений фонда "Талант и успех". Этот документ до 1 октября будет внесен в Минюст, и мы уверены, что до 1 ноября он будет утвержден", - сказала она в рамках заседания Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России.

С учетом нового порядка будет уточнен список олимпиад, которые пройдут в 2021-2022 годах, добавила Наумова. "То есть при осуществлении приемной кампании в 2022 году образовательные организации смогут уже руководствоваться этим перечнем с учетом расставленных приоритетов и уровней", - заключила она.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отмечал, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить. В первую очередь это замечание было связано с постоянно растущим числом победителей олимпиад, которых иногда бывает больше числа бюджетных мест в вузах.