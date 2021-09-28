В России начала работу онлайн-платформа для реабилитации детей с протезами рук

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. В России запущена онлайн-платформа для реабилитации детей с протезами рук, она помогает маленьким пациентам преодолеть страх использования протеза. Платформа запускается в рамках социального проекта "Академия киберлюдей", рассказал ТАСС во вторник гендиректор краудфандинговой платформы I love school Алексей Павлов.

"У проекта "Академия киберлюдей" есть успешный "пилот", который завершился в этом году. Тогда была реализована только очная реабилитация, но за время работы с ребятами из разных регионов страны стала очевидна потребность в более доступном решении для реабилитации. Так коллеги из "Моторики" начали работу над онлайн-платформой, где можно не только пройти вводный курс, но и совершенствовать свои навыки", - рассказал Павлов.

Компания "Моторика", которая является резидентом "Сколково", выступает партнером проекта. Они создают функциональные протезы, однако без качественного обучения дети не могут полноценно ими пользоваться, пояснили представители компании. В связи с этим и была создана цифровая экосистема, "в которой дети будут получать новые навыки, общаться с такими же киборгами и иметь доступ к различным специалистам", - рассказал сооснователь и директор по развитию компании "Моторика" Василий Хлебников.

Онлайн-курс разработан как для детей с протезами, так и для их родителей. Детям расскажут, как ухаживать за протезом и как с его помощью выполнять бытовые задачи. А родителям - с какими сложностями при ношении протеза ребенок и родители могут столкнуться, и как правильно социализировать ребенка в школе и детском саду.

I love school - краудфандинговая платформа для реализации инициатив в сфере образования с центральным офисом в Перми, где образовательные учреждения и общественные организации предлагают проекты для реализации, а партнеры и пользователи выбирают проекты для поддержки и следят за ходом их выполнения.

ООО "Моторика" является резидентом инновационного центра "Сколково". Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации. С 2016 года компания произвела более 2 500 протезов, в том числе для уникальных случаев протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений.