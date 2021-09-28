В Мурманской области более 40% взрослого населения привились от COVID-19

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавируса взрослых жителей Мурманской области превысило 250 тысяч, что составляет 43,2% от общего количества взрослого населения Заполярья. Об этом сообщили ТАСС во вторник в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

"По состоянию на 28 сентября в Мурманской области привиты 250 984 человека, а это 43,2% от взрослого населения региона, которое превышает 580 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. В оперштабе также добавили, что план по вакцинации взрослого населения в Заполярье составляет 464 742 человека. На сегодняшний день он выполнен на 54,01%.

По данным Росстата, на 1 января 2021 года всего в Мурманской области зарегистрированы 732 864 человека.

По информации оперштаба, за июнь суточный показатель заразившихся коронавирусом в Мурманской области вырос почти в пять раз, к июлю эти показатели достигли январских, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. К концу августа наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших, которая продолжилась в сентябре.

Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная, идет постепенное сворачивание ковидных коек, возобновляется плановый прием в поликлиниках и больницах региона. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 72 тыс., всего зафиксировано 2 063 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 141 заболевшего.