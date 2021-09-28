Систему транспорта в Севастополе планируют создать по примеру Москвы

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Запуск городской электрички в Севастополе позволит создать транспортную систему, которая будет схожа с московской, а также даст новые возможности для развития туризма в городе. Об этом сообщили во вторник ТАСС в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Основными задачами, решаемыми при реализации проекта городской электрички, являются создание комфортного и стабильного пригородного сообщения на территории Севастополя, <…> установление системы "единого билета" для проезда в разных видах общественного транспорта (по аналогии с введенным в Московском регионе), дальнейшее развитие туристических маршрутов", - говорится в материалах департамента.

Отмечается, что также новый для Севастополя вид транспорта позволит снизить нагрузку на дорожно-уличную инфраструктуру и другой общественный транспорт.

Предполагается, что в рамках проекта городской электрички запустят два основных маршрута: от железнодорожного вокзала неподалеку от центра города до спального района в Камышовой бухте и до шампанерии "Золотая Балка" в городе Балаклаве (входит в состав Севастополя). При этом будут использовать рельсовые автобусы РА-3, которые часть пути могут пройти автономно, без питания от электросети - подобный транспорт используется для маршрута Керчь - Анапа, проходящего через Крымский мост.

"С учетом перспективной численности населения города Севастополя реализация проекта запланирована с возможностью поэтапного ввода по очередям строительства и организации пассажирского движения. Первый этап предполагает движение рельсовых автобусов РА-3 экологического класса "Евро-5" по существующей инфраструктуре. Размеры движения - 28 пар поездов с минимальным интервалом движения в час-пик 30 минут", - отметили в департаменте.

Уточняется, что второй этап проекта должен включать строительство второго пути с электрификацией участков. Тогда будут курсировать 46 пар поездов с интервалом от 15 минут. Всего на маршрутах городской электрички планируется 14 остановочных пунктов, при этом будет обеспечена пересадка с платформы на другие виды городского общественного транспорта. "Проект позволит организовать комфортное и стабильное сообщение между отдаленными городскими районами и снизить нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть", - подчеркнули в департаменте.

О проекте

В феврале при продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в нее включили и проект городской электрички. Он находится в стадии проработки. По данным "Крымской железной дороги", электричку планируют запустить после 2023 года, но не позднее завершения срока ФЦП развития Крыма и Севастополя в 2025 году.