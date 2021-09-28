Эксперт: донорство крови положительно влияет на здоровье в пожилом возрасте

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Регулярное донорство может сказаться благоприятным образом на здоровье в пожилом возрасте, доноры крови реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила во вторник ТАСС главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

"Если человек является постоянным донором, это значит, что он поддерживает здоровый образ жизни, правильно питается. При регулярном донорстве снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов за счет активного обновления крови. В нашей донорской когорте есть люди, которые перешагнули 60-летний и даже 70-летний рубеж. Здорово, что даже в таком возрасте они не имеют противопоказаний", - сказала Майорова.

По ее словам, стать донором крови или ее компонентов может любой человек с 18 лет, если нет противопоказаний по здоровью. Многие начинают именно в 18 лет, посещая выездные донорские акции в своих вузах или один из пунктов сдачи крови. Спустя годы уже постоянные доноры отмечают позитивные изменения: крепче иммунитет, лучше общее состояние, есть данные о положительном влиянии психологического фактора: положительные эмоции от осознания причастности к спасению жизней. Полноценной искусственной замены крови до сих пор не существует, так что именно благодаря донорам врачам удается помочь пациентам в критическом состоянии.

По словам эксперта, верхнего порога - до какого возраста можно быть донором крови - не существует. Если человек здоров и хорошо себя чувствует, его допустят до донации. Однако состояние здоровья с возрастом закономерно меняется.

"Донорами впервые становятся и в зрелом возрасте, но стоит учитывать, что с возрастом этот процесс зачастую становится затруднительным. Как правило, доноры зрелого возраста - это люди, которые начали сдавать кровь или компоненты еще в молодости", - добавила Майорова.

Она подчеркнула, что донорство мотивирует на более здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и соблюдение правильного режима дня. Показатели здоровья тех людей, кто начал свой донорский путь после наступления совершеннолетия и продолжает его в зрелости, действительно лучше. Доноры регулярно проходят медицинские обследования, значит, лучше осведомлены о своем здоровье.