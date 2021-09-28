Карьерные консультанты будут помогать искать работу в центрах занятости Липецкой области

ЛИПЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Карьерные консультанты в центрах занятости Липецкой области будут помогать всем желающим искать работу. Об этом во вторник журналистам сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Карьерные консультанты не просто будут предлагать вакансии, но и подберут соискателю работу, ориентируясь не только на опыт работы, но и на личные качества, предпочтения", - сказал Артамонов. Он отметил, что переобучение по данному направлению пройдут 150 инспекторов службы занятости.

По словам Артамонова, появление карьерных консультантов станет еще одним шагом в рамках модернизации областной службы занятости. "Акцент делается на клиентоориетированность, чтобы перестроить свою работу, сотрудники территориальных центров занятости проходят обучающие семинары и тренинги", - продолжил Артамонов.

В частности, тренинги уже провели специалисты федерального центра компетенций в сфере производительности труда. "Задача - понять, как выстроить такую модель деятельности, которая обеспечивала бы предоставление услуг, максимально адаптированных для каждого обратившегося в центр занятости", - пояснил Артамонов.

Глава региона также напомнил, что модернизация органов службы занятости идет в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Среди новых форм работы также внедряются открытые отборы, которые еженедельно проводят для соискателей. Как пояснили в пресс-службе областной администрации, на отборе граждане, ищущие работу, и представители работодателя могут напрямую пообщаться друг с другом. Это позволяет трудоустроить большее количество граждан. "Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, важнейшими ее задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - заключил Артамонов.