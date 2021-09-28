{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Важные иноагенты" включили в реестр СМИ-иноагентов по обращению самой организации

В Минюсте отмечают, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Организация "Важные иноагенты" внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщается во вторник на сайте Минюста РФ.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты", - говорится в сообщении ведомства. В этом случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, которые установлены для лиц, которые включены в реестр, и направлены на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Организация "Важные иноагенты" была создана командой издания "Важные истории", которое также было включено в реестр иноагентов. Ранее сообщалось, что главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Алеся Мароховская и Ирина Долинина включены в реестр иноагентов.

Теги
Россия
Борьба с изменениями климата
Лавров: Россия не допустит односторонних шагов в сфере борьбы с изменением климата
Глава МИД отметил, что многие государства настроены на развитие природоохранного диалога с РФ
Читать полностью