"Важные иноагенты" включили в реестр СМИ-иноагентов по обращению самой организации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Организация "Важные иноагенты" внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщается во вторник на сайте Минюста РФ.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты", - говорится в сообщении ведомства. В этом случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, которые установлены для лиц, которые включены в реестр, и направлены на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Организация "Важные иноагенты" была создана командой издания "Важные истории", которое также было включено в реестр иноагентов. Ранее сообщалось, что главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Алеся Мароховская и Ирина Долинина включены в реестр иноагентов.