Темпы распространения коронавируса в мире за месяц снизились почти в полтора раза

Темпы распространения коронавирусной инфекции на планете к концу сентября снизились почти в полтора раза по сравнению с началом месяца, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Стабильное снижение заболеваемости наблюдается в странах Южной Америки и Западной Европы, а также в ряде азиатских государств.

В Канаде, странах Восточной Европы, а также на Филиппинах и в Южной Корее, наоборот, прослеживается тенденция к росту темпов распространения инфекции. А самый высокий суточный прирост числа заражений регистрируется в США и Великобритании.

ТАСС сравнил эпидемиологическую ситуацию в странах, в наибольшей степени затронутых коронавирусом.

Америка

В США выявляют более 130 тыс. новых случаев заражения в сутки - это на сегодняшний день самый высокий в мире показатель. При этом в конце августа уровень заболеваемости был вдвое выше.

В Канаде темпы распространения инфекции продолжают расти - ежесуточно там выявляют уже около 5 тыс. инфицированных, это максимальный показатель с конца мая.

В остальных наиболее затронутых коронавирусом государствах Северной и Южной Америки наблюдается значительное снижение заболеваемости. В Мексике на пике в конце августа регистрировали 28 тыс. новых случаев заражения за 24 часа, но к концу сентября суточный прирост опустился ниже 10 тыс. В Бразилии выявляют менее 20 тыс. инфицированных в сутки, месяцем ранее показатели были в полтора раза выше. В Аргентине суточный прирост опустился ниже 2 тыс. - это втрое меньше по сравнению с августом и в 20 раз - по сравнению с максимальными майскими показателями. В Колумбии заболеваемость закрепилась на уровне около 1,5 тыс. случаев в сутки, в Перу - около 0,8 тыс.

Европа

Среди европейских стран самый высокий уровень заболеваемости в Великобритании: на протяжении последнего месяца там выявляют более 30 тыс. случаев заражения в сутки. В Бельгии и Нидерландах ситуация также стабильна, однако уровень значительно ниже: в день там регистрируют 2-2,2 тыс. инфицированных.

Во Франции сейчас ковидом заражаются около 5 тыс. человек в сутки, в Испании - около 2 тыс. Месяц назад этот показатель был выше в шесть раз. В Португалии за месяц заболеваемость сократилась втрое, до 0,7 тыс. инфицированных в день, в Италии - вдвое, до 3,5 тыс. В Германии в начале сентября регистрировали свыше 15 тыс. заразившихся, к настоящему времени показатель опустился ниже 8 тыс.

Однако в странах Восточной Европы наблюдается рост заболеваемости. В частности, на Украине уже выявляют более 8 тыс. инфицированных в сутки, в Румынии - свыше 7,6 тыс., в Болгарии - около 2 тыс. Тенденция к росту прослеживается также в Польше и Чехии, при этом текущие показатели (соответственно 0,9 тыс. и 0,5 тыс.) в два раза меньше по сравнению с пиковыми значениями весны текущего года.

Азия

В Индии на протяжении последнего месяца стабильно выявляют порядка 30 тыс. инфицированных в сутки, это самый высокий в Азии показатель. Однако в мае суточный прирост превышал отметку 400 тыс.

В Турции в день стали регистрировать 28 тыс. новых случаев заражения, это максимум за почти пять месяцев. На уровень максимальных значений - около 20 тыс. инфицированных в сутки - поднялась заболеваемость на Филиппинах. В Южной Корее в минувшую субботу было зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев заражения за 24 часа, что стало максимумом с начала пандемии.

В Израиле после того, как заболеваемость достигла в начале месяца максимума (регистрировалось около 11,3 тыс. инфицированных в сутки), она опустилась ниже отметки 5 тыс. В Иране она снизилась с 40 тыс. до 15 тыс., в Бангладеш - с 15,7 тыс. до 1,2 тыс. В Таиланде и Малайзии по сравнению с августовскими пиками заболеваемость сократилась почти вдвое и сейчас там выявляют около 12-13 тыс. заболевших в сутки, во Вьетнаме снижение произошло в полтора раза, до 10 тыс. В Японии пик заболеваемости пришелся на конец августа, когда было зарегистрировано 26 тыс. случаев заражения в сутки, с тех пор показатели сократились в 10 раз.

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