Лавров: Россия не допустит односторонних шагов в сфере борьбы с изменением климата

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия будет добиваться развития природоохранного диалога между странами и не допустит односторонних шагов со стороны одних государств без учета мнения других. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД.

"Важно, чтобы проблематика изменения климата и охрана окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран", - сказал он.

Лавров отметил, что многие государства настроены на развитие природоохранного диалога с Россией. "Взаимодействие на данном направлении должно быть предсказуемым, транспарентным", - добавил министр.