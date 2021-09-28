В Пермском крае создали первый в регионе научно-практический центр нейрохирургии

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Научный-практический центр нейрохирургии создан в Пермском крае на базе Городской клинической больницы (ГКБ) № 4. В нем будут проводиться исследования по трем основным направлениям нейрохирургии: сосудистая нейрохирургия, нейроонкология, вертебрология, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В ГКБ № 4 создан первый в Прикамье научно-практический центр нейрохирургии. В нем на регулярной основе будут работать два научных сотрудника МГМСУ им. Евдокимова. Они будут приезжать каждый месяц на неделю, проводить операции и научные исследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание центра поможет в развитии как научной, так и практической нейрохирургии в Пермском крае. Также будет расширен спектр оперативных вмешательств и увеличено их количество. Ранее в больницу поступило дополнительное оборудование.

В отделении нейрохирургии количество операций не снижалось, даже несмотря на пандемию коронавируса. Так, за 2020 год было выполнено 700 операций, за восемь месяцев 2021 года - уже 400. При этом нейрохирурги ГКБ № 4 взяли на себя нагрузку одного из перепрофилированных под ковид аналогичных отделений в другой больнице и оперируют черепно-мозговые травмы. Продолжается оказание помощи больным с нейроонкологией и сосудистой патологией.