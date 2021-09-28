Суточное число зараженных коронавирусом в Псковской области достигло показателей февраля

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Суточное число случаев заражения коронавирусом в Псковской области достигло показателей середины зимы. Медики выявили 159 новых случаев инфицирования, что стало максимумом за последние семь месяцев, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"На данный момент проведено исследований - 538 490. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 50 101, плюс 159 [за сутки]", - отмечается в сообщении. Это наибольший суточный показатель по числу заразившихся с середины зимы: 6 февраля в регионе было выявлено 163 случая инфицирования. С тех пор динамика заражения шла на спад, в течение весны-лета медики фиксировали в сутки не более ста случаев.

Ранее ТАСС сообщал о том, что количество школьных классов в Псковской области, закрытых на карантин из-за коронавируса, за неделю выросло более чем в 14 раз, до 86. Число учеников, переведенных на дистанционное обучение, превысило 1,7 тыс. человек. Позже власти региона сообщили о том, что расширят коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Для этих целей будет перепрофилирован Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 50 101, 42 846 человек выздоровели, 769 человек умерли. В регионе разрешена работа театров и концертных залов при условии заполняемости на 70% от общего числа мест.