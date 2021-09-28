В Нижнем Новгороде обновили один из крупнейших в ПФО центров речной и морской подготовки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки "Волжского пароходства", в котором ежегодно повышают квалификацию более 3 тыс. речников и моряков, обновился благодаря закупке современных тренажеров, на которых ведется подготовка экипажей к грузовым и балластным операциям на танкерах, а также улучшение навыков специалистов морской радиосвязи.

"Это является частью нашей программы по развитию и удержанию плавсостава. Мы как судовладельцы понимаем, что в целом для отрасли - это один из серьезнейших вызовов, это не секрет. Эта проблема будет только нарастать", - рассказал ТАСС на церемонии открытия обновленного центра гендиректор судоходной компании Юрий Гильц.

Так, в центре появились современные тренажеры для танкерной подготовки экипажей, которые имитируют реальное оборудование по грузовым и балластным операциям. Кроме того, в учреждении установили тренажеры для подготовки специалистов морской радиосвязи, а также тренажер для навигационной подготовки судоводителей, имитирующий реальные радары и навигационные карты.

"Учебно-тренажерный центр у нас будет развиваться не только для нашего плавсостава, конечно, мы будем принимать моряков и речников в целом со стороны, у нас идет большая кооперация с Волжским государственным университетом водного транспорта", - добавил Гильц.

Как пояснил ТАСС руководитель центра Геннадий Дмитриев, на старых тренажерах использовалось оборудование, которое уже не выпускается. "На "новострои" оно уже не ставится, и моряки после такой подготовки приходят и ничего не знают, поэтому мы обновили тренажеры", - сказал собеседник агентства.

Ежегодно на базе центра повышают профессиональные компетенции более 3 тыс. речников и моряков различных регионов России. Обучение ведется по 34 программам, среди которых подготовка моряков методам и навыкам выживания в открытой воде и борьбе за живучесть судна в аварийных ситуациях.