В Коми продлили ограничения по коронавирусу на неопределенный срок

СЫКТЫВКАР, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Коми продлили режим повышенной готовности и запрет на культурно-массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок, до "нормализации эпидемиологической обстановки". Соответствующие изменения в указ внес во вторник глава региона Владимир Уйба.

"В Коми продлен запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий <…>. Соответствующие изменения внесены сегодня на основании решения, принятого республиканским межведомственным оперативным штабом. В настоящее время на территории Республики Коми сохраняется неблагополучная эпидобстановка, вызванная устойчивой циркуляцией новой коронавирусной инфекции и ростом числа заболевших. Решение о возобновлении культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий может быть принято только после нормализации на территории Коми эпидемиологической обстановки", - сообщила пресс-служба главы региона.

Как отмечал в понедельник руководитель региона, в Коми наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, происходит "наложение инфекций". На 27 сентября полностью закрыты на карантин по ОРВИ пять детских садов и шесть школ. Развернуто 2 070 коек для больных с коронавирусом, количество инфекционных коек приходится постоянно наращивать.

На 28 сентября в Коми выявлено 69 669 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 225 человек. Выздоровели 63 307 человек, умерли 1 757. Как уточнили ТАСС в Минздраве Коми, на 28 сентября привито первым компонентом вакцины от коронавируса 266 309 человек, завершил вакцинацию - 250 581 человек, это 42,2% взрослого населения региона. В целом план по вакцинации 80% населения к 1 ноября исполнен на 52,3%.