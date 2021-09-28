В России уровень регистрируемой безработицы к 2030 году не должен превышать 1%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым вносятся изменения в госпрограмму "Содействие занятости населения". Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Целями госпрограммы "Содействие занятости населения" являются: непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1%", - говорится в постановлении.

Госпрограмма также предусматривает создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранении жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Согласно действующей редакции госпрограммы, уровень регистрируемой безработицы в России к 2024 году не должен превышать 1,3%.