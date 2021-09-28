Посольство России рассказало о новых правилах въезда в Туркмению

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Ашхабаде сообщило, что согласно решению властей Туркмении для въезда в страну иностранным гражданам теперь необходимо предъявить ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении о новых правилах въезда в Туркмению, опубликованном во вторник на сайте российского посольства.

"В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней всем иностранным гражданам, въезжающим на территорию страны, необходимо иметь при себе следующие документы: справка о прохождении ПЦР тестирования (срок действия - 72 часа); сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справка о наличии антител к COVID-19", - сообщает посольство России в Ашхабаде.

При этом сертификат считается действительным по истечении 42 дней после первой дозы вакцины. В случае наличия противопоказаний к вакцинации по состоянию здоровья необходимо предоставить соответствующий медицинский документ, извещает посольство.

Кроме того, посольство России уведомляет, что граждане Туркмении при въезде в Россию по-прежнему будут должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и что требование к ним об обязательном использовании "Путешествую без COVID-19" при въезде в РФ не будет действовать до середины января.

"Правительство Российской Федерации приняло решение о неприменении до 15 января 2022 года к гражданам Туркменистана требования по обязательному использованию мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" при въезде в Российскую Федерацию, - сообщает посольство. - Таким образом, остаются в силе действовавшие ранее правила о необходимости предоставления справки установленного образца об отсутствии коронавирусной инфекции, полученной в течение 72 часов до въезда на территорию Российской Федерации".

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. Миссия Всемирной организации здравоохранения, которая работала в стране в июле прошлого года в течение 10 дней, дала рекомендации по "повышению уровня готовности и мерам реагирования в случае выявления в республике" коронавирусной инфекции.

При этом Министерство здравоохранения Туркмении в начале июля сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет. В распоряжении республики есть российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac ("Коронавак"). В конце августа президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об утверждении состава чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. Глава государства поручил усилить меры по предупреждению проникновения и распространения в стране коронавируса.