Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют на один час в ночь с 29 на 30 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-21 "Кола", ведущую из Петербурга через Петрозаводск и Мурманск в Норвегию, полностью перекроют на один час в ночь с 29 на 30 сентября. Остановка движения осуществляется в связи с ремонтом Ладожского моста через Неву, сообщили во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия) в Кировском районе Ленинградской области в ночь с 29 на 30 сентября 2021 года в течение одного часа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент на Ладожском мосту продолжаются работы по ремонту. В рамках реконструкции перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга (правая), установлены временные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари, скорость ограничена до 40 км/ч. Работы планируют закончить 11 октября 2021 года.