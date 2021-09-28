ВЦИОМ: число желающих вступить в брак россиян сократилось на 7% за четыре года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число россиян, желающих вступить в брак и жить в семье, сократилось на 7% за четыре года. Сейчас такие намерения имеют лишь 71% жителей страны, еще 2% хотели бы вступить в фиктивный брак, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"Первый вопрос, который мы задавали, - как вы считаете, что из перечисленного предпочтительнее в наши дни: вступить в брак и жить в семье, жить в семье, но официально не регистрировать брак, вступить в фиктивный брак, но жить одному, в брак не вступать и жить одному, одной, затрудняюсь ответить? <…> Мы наблюдаем, наверное, пока мне кажется, стоит говорить, что медленную, но, к сожалению, поступательную отрицательную динамику по сокращению той группы, для которой ценность самого брака и проживания в совместной семье, собственно, ценность представляют", - сообщил он в рамках экспертной дискуссии "Устаревшие обряды и новые запросы: как в России меняется практика бракосочетания?" на площадке ВЦИОМ во вторник.

По данным ВЦИОМ, 71% опрошенных россиян хотят вступить в брак и жить в семье, 10% - жить в семье, но официально не регистрировать брак, 2% - вступить в фиктивный брак и жить одному, 6% затруднились ответить.

Доля россиян, желающих вступить в брак и жить в семье, снизилась на 7% по сравнению с результатами аналогичного опроса в 2017 году, а доля желающих не вступать в брак и жить одному - увеличилась на 6%.

Исследование проводилось с помощью общероссийского телефонного опроса. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет 2,5%.