В Воронежской области почти на 50% увеличили количество коек для больных ковидом

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Воронежские власти из-за нового роста заражений коронавирусом на 49,38% увеличили число койко-мест для пациентов с COVID-19. Всего для больных ковидом развернуто 5 578 коек, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Количество тяжелых пациентов, находящихся на кислородной поддержке, в течение сентября увеличилось на 39%. Продолжается и рост заболеваемости внебольничной пневмонией, за предыдущую неделю он составил 33%. <...> За сентябрь открыто 1 844 дополнительных койки, всего под ковид сейчас развернуты 5 578 коек", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в ковидных отделениях на 28 сентября заняты 4 955 коек.

Как уточняется в сообщении, за прошедшую неделю в Воронежской области на 7% выросло общее число заболевших ковидом, в том числе на 18% - среди граждан в возрасте от 18 до 39 лет, на 10% - в возрасте 15-17 лет, на 10% - от 40 до 65 лет. "В связи с большим числом заболевших ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) на сегодня полностью закрыты 10 школ и 135 классов в 58 учебных заведениях. На заседании оперштаба также было принято решение не возобновлять работу объектов дополнительного образования - как минимум до выхода детей с каникул в ноябре", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 132 189 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 110 178 человек, 5 727 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе отменены все массовые мероприятия. Губернатор Александр Гусев наделил глав муниципалитетов полномочиями по самостоятельному принятию решений о возможном переводе школьников на дистанционное обучение.