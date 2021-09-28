ТАСС возглавил рейтинг цитируемости информагентств в августе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС 23-й месяц подряд, начиная с октября 2019 года, лидирует по цитируемости среди российских информагентств. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия" за август 2021 года.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о ситуации в Афганистане, о взрыве газа в маршрутке в Воронеже, о крушении опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, о крушении вертолета с туристами на Камчатке", - сказано в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил 15 385,02; РИА Новости - 13 102,23; Интерфакс - 3 195,87.

Период исследования - с 1 по 31 августа 2021 года. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 67 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.