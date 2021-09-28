КС проверит возможность взыскания с правообладателя судебных расходов при выигрыше им дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) по жалобе анимационной студии "Мельница", снявшей мультсериал про Лунтика и мультфильмы про персонажей русских сказок, проверит на соответствие основному закону страны норму Арбитражного процессуального кодекса (АПК), из-за которой признанный судом нарушитель авторских прав может извлечь прибыль, отсудив у истца процессуальные расходы. Согласно картотеке КС, жалоба принята к рассмотрению.

"Истец просит признать не соответствующими Конституции РФ положения п. 1 ст. 110 АПК РФ в части, позволяющей отнести на правообладателя исключительных прав на интеллектуальную собственность, обратившегося с исковым заявлением к нарушителю своих прав о взыскании компенсации, <…> судебные расходы, понесенные нарушителем при рассмотрении дела, в котором суд установил факт нарушения исключительных прав", - говорится в тексте жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, ранее студия "Мельница" подавала иск в арбитражный суд на предпринимательницу из Тамбовской области из-за контрафактного детского конструктора с персонажами мультфильма "Барбоскины", который продавался в магазине у женщины. Представители студии требовали по 10 тыс. рублей за нарушение прав на восемь персонажей, однако арбитраж взыскал с женщины 20 тыс. рублей, удовлетворив иск частично. После этого женщина заявила иск к студии с требованием взыскать в ее пользу расходы, которые ответчица понесла в суде. Суд удовлетворил требования и взыскал со студии более 32 тыс. рублей.

Затем представители студии обратились в КС, указывая на то, что арбитраж установил факт нарушения авторских прав, однако проявил снисхождение к ответчику из-за наличия у нее ребенка с инвалидностью и снизил сумму компенсации. При этом правообладатель, выигравший дело, оказался в итоге должен нарушителю сумму, превышающую размер компенсации. Также представители студии в жалобе указывают, что ответчица заплатила за юридические услуги в процессе рассмотрения дела своему мужу больше 50 тыс. рублей, что, по мнению заявителей, указывает на извлечение прибыли нарушительницей.

По мнению авторов жалоб, сложившаяся ситуация является "абсурдной и дискредитирующей судебную систему России", так как в итоге правообладатель, защищающий свою собственность и выигравший дело, сам "наказывается рублем", компенсируя судебные расходы.

Петербургская анимационная студия "Мельница" сняла мультфильмы про богатырей, в частности "Алеша Попович и Тугарин змей", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", а также несколько эпизодов мультфильмов про трех богатырей, мультсериал про Лунтика и другие.