В Смоленской области газифицировали деревни, жители которых жаловались президенту

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Газораспределительные сети ввели в эксплуатацию в деревнях Коммуна и Мясоедово в Смоленской области после обращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину. Их запуск позволит обеспечить газом более 70 домовладений, сообщила пресс-служба администрации региона.

В декабре 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин зачитал обращение, в котором Галина Климова из Смоленской области от имени жителей деревень Коммуна и Мясоедово сообщила, что к населенным пунктам подведен газопровод, но жилые дома к нему не подключены.

"В Вяземском районе состоялась торжественная церемония, посвященная вводу в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и пуску природного газа в деревнях Коммуна и Мясоедово", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ввод объектов позволит обеспечить газом 32 домовладения в деревне Коммуна и 45 в Мясоедово. Всего построено почти 9 км уличных газовых сетей. Отмечается, что прежде дома не были газифицированы из-за ограниченного финансирования действующей региональной программы газификации.

После проведения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина власти Смоленской области обязались решить вопрос с газификацией деревень Коммуна и Мясоедово в 2021 году. На данный момент в регионе насчитывается более 700 деревень и сел, к домам в которых не подведен газ, рассмотрению к потенциальной газификации подлежат свыше 25,3 тысячи домовладений.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.