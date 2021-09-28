Худрук фонда "Талант и успех" Фрай поблагодарил Путина за получение гражданства России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Немецкий оперный режиссер и худрук "Сириуса" - фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай очень тронут тем, что получил российское гражданство, выразив благодарность руководству страны. Об этом он рассказал журналистам на презентации своей книги "Научиться любить Россию" во вторник.

Указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении гражданства Фраю был опубликован в понедельник. "Я был очень тронут, очень рад и благодарен России и президенту России. <...> Я знал, что процесс идет, но не знал, в какой он стадии, что происходит, когда он будет завершен", - сказал Фрай.

В книге "Научиться любить Россию" автор рассказывает о встречах со знаменитыми россиянами из мира искусства, культуры и политики, помогает проникнуться традициями и ценностями огромной страны и знакомит читателя с историей своей семьи. Предисловие к изданию написал Владимир Путин.

Также Фрай является менеджером в сфере культуры и советником гендиректора Большого театра.