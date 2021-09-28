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Пандемия COVID-19

Италия открывает туристические коридоры со странами и территориями за пределами ЕС

Речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшельских островах, Доминиканской Республике, городах Шарм-аль-Шейх и Марса-Алам в Египте, а также Арубе

РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал указ о создании на экспериментальной основе и с определенными протоколами безопасности туристических коридоров с рядом стран и территорий за пределами ЕС. Об этом во вторник сообщило агентство ANSA.

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Речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшельских островах, Доминиканской Республике, Египте (только города Шарм-аль-Шейх и Марса-Алам) и Арубе.

Туристический въезд в Италию возможен из государств ЕС, а также Великобритании, США, Японии и Канады по ковид-сертификату. Россия входит в Италии в перечень стран, из которых возможно приехать только по причинам острой необходимости: по работе, на учебу, лечение или для ухода за родственниками.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
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