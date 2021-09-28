Больница скорой помощи в Чебоксарах станет госпиталем для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 28 сентября. Власти Чувашии приняли решение перевести Больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах в режим госпиталя для пациентов с коронавирусом в связи ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в обращении главы республики Олега Николаева к жителям региона, опубликованном во вторник в его Telegram-канале .

"Мы вынужденно переводим Больницу скорой медицинской помощи в ковид-госпиталь. Это затрудняет оказание плановой медицинской помощи", - отмечается в тексте обращения.

Николаев уточняет, что более 30% коечного фонда используется для лечения больных коронавирусом. "Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике очень сложная. За последнюю неделю наблюдаем повсеместное увеличение количества заболевающих в России и в мире. Чувашия не исключение", - пояснил глава республики.

По его словам, в последние дни наблюдается значительный прирост числа новых случаев коронавируса. "Если нам удавалось удерживаться несколько недель в промежутке от 73 до 78 человек заболевающих ежедневно, то в воскресенье число перевалило за 80 случаев", - добавил Николаев.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 33 797 случаев коронавируса. Выздоровели 30 568 человек, умерли 2 293 пациента с подтвержденной инфекцией.