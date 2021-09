CNN: Blizzard заплатит $18 млн за урегулирование иска по домогательствам

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Американская компания - разработчик компьютерных игр Blizzard выплатит $18 млн для досудебного урегулирования иска по домогательствам. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, компания создаст фонд на вышеупомянутую сумму "для выплаты компенсаций и возмещения ущерба истцам". Если после всех выплат в фонде останутся нераспределенные средства, то они будут направлены в благотворительные организации, помогающие жертвам домогательств, или будут использованы для реализации инициатив, направленных на повышение инклюзивности внутри компании.

Скандал вокруг Blizzard начался после иска, поданного против компании от имени штата Калифорния 22 июля. Расследование показало, что сотрудницам Blizzard приходилось терпеть домогательства и притеснения на рабочем месте. В компании эту информацию отрицали, что привело к забастовке сотрудников. На фоне скандала в августе свой пост покинул глава компании Аллен Брэк.

Корпорации Activision Blizzard Inc. принадлежат игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero и другие.